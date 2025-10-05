Hasketbol SK, Sezona Galibiyetle Başladı

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Hasketbol SK; sezonun ilk maçında Nevşehir Pamukçu Basket Spor Kulübü karşısında 91-71 galip geldi. Geçtiğimiz sezon rakibi karşısında ligdeki maçı farklı kazanan ekip, bu sezon da sahadan farklı galibiyet ile ayrılarak rövanşı vermedi.

Sezon ile ilgili bir değerlendirme yapan Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak; alt yapı takviyeli bir takım ile sezona başladıklarını söyledi. Aksoyak," Bu sezon ligde 10 takım yer alıyor. Bu takımlardan 9'u Kayseri biri ise Nevşehir ekibi. Lig bu sezon tek devreli lig usulüyle oynanacak. Her takım birbirleri ile birer kez karşılaşacak toplamda oynanacak 9 maç sonunda ilk 4 takım final grubuna kalacak. Çift devreli final grubu maçları sonucunda şampiyon olan ve ikinci olan takımlar ilimizi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil edecek. Bu sezon çok genç bir kadroyla sahada olacağız. Aramızdan ayrılan oyuncular yerine altyapımızdan gelecek vadeden oyunculardan takviye yaptık.. Bu sezonda hedefimiz her sezon olduğu gibi centilmence mücadele ederek ligi en iyi şekilde tamamlayarak ilk 2 takım arasına girmek ve ilimizi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil etmek olacak. Gerçekten çok güçlü ve tecrübeli takımlara karşı oynayacağız.. Çok koşan ve sonuna kadar pes etmeyen bir kimyamız var. Bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Ligde mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Büyük Erkeklerde Hasketbol SK, sezonun 2.maçında 7 Ekim Salı günü Sami Yangın spor kulübü ile karşılaşacak.