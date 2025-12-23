Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'ı değerlendirdi. sporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''18 OCAK'A KADAR BÜYÜK TRANSFER BEKLEMEYİN''

18 Ocak'a kadar büyük bir transfer yapılmayacağını belirten Hasan Şaş, "Galatasaray'dan 18 Ocak'a kadar büyük transfer beklemeyin. Galatasaray'ın şu anki kadrosuyla iki Şampiyonlar Ligi maçına çıkması lazım.'' dedi.

''ALDIĞINIZ OYUNCUYU OYNATAMIYORSUNUZ''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''Galatasaray, Atletico Madrid maçını kazanırsa transferi yapar; çünkü ilk 24'te kalmayı garantiler. Zaten şu an aldığınız oyuncuyu, önünüzdeki Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.