Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Spor yorumcusu Hasan Şaş, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki geleceğiyle ilgili sporON YouTube kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"FİNAL MAÇI OLUR"

Atletico Madrid maçının Galatasaray için final olacağını söyleyen Hasan Şaş, "21 Ocak'ta oynanacak Galatasaray- Atletico Madrid maçı, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Galatasaray- Atletico Madrid maçı benim için final maçı." dedi.

''11-12 PUAN EŞİK!''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''3 puanlı 3 puanlı geliyorum... İstanbul'da Galatasaray- Atletico Madrid maçı final maçı olur. Çok müthiş maç olur. 11-12 puan eşik... O yüzde 6 puanın üzerine bir şeyler koydum ben. Şöyle 2 maçı berabere, 1 maçı da galibiyetle düşündüm 11 oluyor. Atletico Madrid kötü gidiyor çünkü. Galatasaray-Atletico maçının burada bir final olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.