Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Güncelleme:
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Sarı-kırmızılıların Atletico Madrid ile oynayacağı maçın final maçı olacağını söyleyen Hasan Şaş, "21 Ocak'ta oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Galatasaray-Atletico Madrid maçı benim için final maçı." dedi.

  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 21 Ocak'ta oynayacağı maçın final maçı olacağını tahmin etti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 11-12 puan eşiğine ulaşacağını belirtti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın 2 maçı berabere bitirip 1 maçı kazanarak 11 puan toplayacağını öngördü.
  • Hasan Şaş, Atletico Madrid'in kötü gittiğini ifade etti.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki geleceğiyle ilgili sporON YouTube kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"FİNAL MAÇI OLUR"

Atletico Madrid maçının Galatasaray için final olacağını söyleyen Hasan Şaş, "21 Ocak'ta oynanacak Galatasaray- Atletico Madrid maçı, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Galatasaray- Atletico Madrid maçı benim için final maçı." dedi.

''11-12 PUAN EŞİK!''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''3 puanlı 3 puanlı geliyorum... İstanbul'da Galatasaray- Atletico Madrid maçı final maçı olur. Çok müthiş maç olur. 11-12 puan eşik... O yüzde 6 puanın üzerine bir şeyler koydum ben. Şöyle 2 maçı berabere, 1 maçı da galibiyetle düşündüm 11 oluyor. Atletico Madrid kötü gidiyor çünkü. Galatasaray-Atletico maçının burada bir final olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

