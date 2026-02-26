Haberler

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a olay sözler: Juventus'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Ancak, karşılaşmanın ardından Hasan Şaş'ın 'Juventus turu hak etti' yorumu büyük tartışma yarattı. Şaş, "Ama bugün benim futbol adaletim, futbol adamlığım benim; Juventus'a yazık oldu. Bunu demek zorundayım, ister bana küfür etsinler isterse sosyal medyada ne derlerse desinler. Bugün Juventus başından sonuna kadar turu hak etti" dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu.
  • Galatasaray, toplamda 7-5'lik üstünlükle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
  • Hasan Şaş, Juventus'un turu hak ettiğini ve Juventus'a yazık olduğunu ifade etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

"JUVENTUS TURU HAK ETTİ"

Karşılaşmanın ardından SporON Youtube kanalında Juventus - Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hasan Şaş'ın açıklamaları dikkat çekti. Şaş, "Ama bugün benim futbol adaletim, futbol adamlığım benim; Juventus'a yazık oldu. Bunu demek zorundayım, ister bana küfür etsinler isterse sosyal medyada ne derlerse desinler. Bugün Juventus başından sonuna kadar turu hak etti. Ve bana hırslansınlar ve bundan sonraki turda galip gelsinler yine ben kötü olayım." ifadelerini kullandı. Hasan Şaş'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
