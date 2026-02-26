Haberler

Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı

Güncelleme:
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki oyununu sert bir dille eleştirdi. Mario Lemina'nın performansını yorumlayan Hasan Şaş, ''Torreira maçta yok. Lemina hiç yok! Mümkünse de bundan sonra Lemina... Artık olur mu olmaz mı iyi baksınlar, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı.'' dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında Juventus'a 3-2 mağlup oldu.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Juventus karşısında 4-0 yenilebileceğini belirtti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'da Osimhen ve Barış dışındaki oyuncuların kötü performans gösterdiğini ifade etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında sarı-kırmızılıların gösterdiği performansı yorumlayarak sert bir dille eleştirdi.

''KİMİN HATALARINI SAYAYIM''

Juventus'un skoru 4-0'a getirebileceğini ifade eden Hasan Şaş, "Kimin hatalarını sayayım. Tur atlamış bundan bir şeyler türeteyim diyorum, bir yandan da nasıl tur atlamışız diyorum. Maç 4-0 olabilirdi. Bundan sonraki maçlarda bir daha 3 farklı skoru yakalar mıyız? Çok zor!'' dedi.

''BİR OSIMHEN BİR BARIŞ''

Galatasaray'da iki futbolcunun performansına dikkat çeken Şaş, ''120 dakikada bir Osimhen bir Barış çıktı sahneye. Onlar elinden geleni yaptı. Onun dışında oynayan her oyuncu kötü olur mu! Birbirlerine bakamadılar ya! Birbirlerini uyaramadılar bile. 3 pas yapamıyoruz. Leroy Sane top kontrol edemiyor. İlkay pas yapması gereken yerde yapamıyor.'' sözlerini sar etti.

''LEMINA OLUR MU OLMAZ MI İYİ BAKSINLAR''

Sanchez penaltı pozisyonunun başlangıcında topuk pası yapıyorsun! Abdülkerim, Sanchez, Torreira maçta yok. Lemina hiç yok! Mümkünse de bundan sonra Lemina... Artık olur mu olmaz mı iyi baksınlar, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı.

Cemre Yıldız
