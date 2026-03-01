Haberler

Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı

Güncelleme:
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı. Ismail Jkovas, Eren Elmalı ve Noa Lang'ı eleştiren Hasan Şaş, "Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok.'' dedi.

  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Leroy Sane, Gabriel Sara ve Noa Lang'ın kötü performans gösterdiğini belirtti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın sağ bek pozisyonunda Sacha Boey'un forma giymesinin gerekli olduğunu ifade etti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın sol kanadında işleyen bir akın ve fiziksel mücadele olmadığını söyledi.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçı SporON YouTube kanalında değerlendirdi.

''GELDİĞİNDEN BERİ EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI''

Leroy Sane ve Gabriel Sara'nın kötü günlerinde olduklarını ifade eden Hasan Şaş, "3 gün sonraki maçtan dönüyorsanız burada beklediğim oyuncular olur. Beklediğim oyunculardan biri Leroy Sane. Leroy Sane'yi 'Tek başına maç kazandır' diye aldılar ama kötü oynadı. Sara belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı, Torreira'yı tek başına orta sahada bıraktı." dedi.

''SAĞ BEKİ BOEY'E TESLİM ETSİN''

Galatasaray'ın sağ bekinde Sacha Boey'un forma giymesinin gerekli olduğunu belirten Hasan Şaş, "Sacha Boey elinden geleni yaptı. İyi bir Boey'i Galatasaray mümkünse kapatsın, sağ beki Boey'e teslim etsin." ifadelerini kullandı.

''KİMSE KUSURA BAKMASIN, SOL TARAFTA İŞLEYEN AKINIMIZ YOK''

Galatasaray'ın sol kanadında mücadele eden Ismail Jakobs, Eren Elmalı ve Noa Lang'a eleştirilerde bulunan Hasan Şaş, "Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok. Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi belli değil. Bu adamlara güvenip şampiyonluk yoluna çıkılmaz. Net isimler dahil edilmeli." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

Hasan Şaş kendinden bilir aslanım soldan yardırmaları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

