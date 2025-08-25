Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında açıklamalarda buluarak Barış Alper'in ayrılması durumunda transfer edilmesi gereken futbolcunun ismini söyledi.

''10 NUMARA TRANSFERİ ASKIYA''

Galatasaray'ın transfer gündemine dair yorum yapan Hasan Şaş, "Bugün itibarıyla Barış Alper geri dönmeyecekse veya tekrar bir barış sağlanabilir. Dönerse bence Galatasaray ilk yarıya kadar 10 numara transferini askıya alacak. Bence olması lazım ama şu anda aciliyet olarak 10 numara değil. Olmazsa olmaz bir stoper ve orta sahaya Galatasaray'ın şu anda ihtiyacı var.'' dedi.

''ALACAĞI TEK OYUNCU LOOKMAN''

Milli oyuncunun takımdan ayrılması durumunda Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın transfer edilmesi gerektiğini söyleyen Hasan Şaş, ''Barış Alper giderse ve Galatasaray o parayı alırsa bence alacağı tek oyuncu var o da Lookman diyorum. Atalanta'nın kanat oyuncusu. 60 milyon euro piyasa değeri var. Bu oyuncu tek başına Atalanta'ya kupa kazandırmış bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Galatasaray kendi aile ortamı içerisinde bu oyuncuyu kazanabilir eğer Barış gidecekse.'' ifadelerini kullandı.