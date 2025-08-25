Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı

Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı durumunda transfer edilmesi için 60 milyon euro piyasa değeri olan yıldızı sundu. Hasan Şaş yaptığı yorumda, ''Barış Alper giderse ve Galatasaray o parayı alırsa bence alacağı tek oyuncu var o da Lookman diyorum. Atalanta'nın kanat oyuncusu.'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında açıklamalarda buluarak Barış Alper'in ayrılması durumunda transfer edilmesi gereken futbolcunun ismini söyledi.

''10 NUMARA TRANSFERİ ASKIYA''

Galatasaray'ın transfer gündemine dair yorum yapan Hasan Şaş, "Bugün itibarıyla Barış Alper geri dönmeyecekse veya tekrar bir barış sağlanabilir. Dönerse bence Galatasaray ilk yarıya kadar 10 numara transferini askıya alacak. Bence olması lazım ama şu anda aciliyet olarak 10 numara değil. Olmazsa olmaz bir stoper ve orta sahaya Galatasaray'ın şu anda ihtiyacı var.'' dedi.

''ALACAĞI TEK OYUNCU LOOKMAN''

Milli oyuncunun takımdan ayrılması durumunda Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın transfer edilmesi gerektiğini söyleyen Hasan Şaş, ''Barış Alper giderse ve Galatasaray o parayı alırsa bence alacağı tek oyuncu var o da Lookman diyorum. Atalanta'nın kanat oyuncusu. 60 milyon euro piyasa değeri var. Bu oyuncu tek başına Atalanta'ya kupa kazandırmış bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Galatasaray kendi aile ortamı içerisinde bu oyuncuyu kazanabilir eğer Barış gidecekse.'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

Trump, o ülkeyi işaret etti: Bir tür devrim var gibi görünüyor
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısafir:

yok devenin nalı artık hasan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

alırsın alırsın ama neyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLetgohesap null:

alın madridden oyuncu iste fakirler yedekte yildizlari dolu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.