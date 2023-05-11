Hasan Özer: 'İzmir yanımızda olsun'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 Mayıs Salı günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hasan Özer, " İzmir'in yanımızda olmasını bizi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Spor Toto 1.Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan İzmir ekibi, Salı günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Erzurumspor FK ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler rakibini mağlup etmesi durumunda bu sezon ligde kalmayı garantileyecek. Karşılaşma öncesinde Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer de önemli açıklamalarda bulundu. Erzurumspor'u yenerek ligde kalacaklarını vurgulayan Özer, "Gayet iyi çalışıyoruz oyuncularımız son derece motive, tabii sezonun en değerli 3 puanını almak için salı günü Erzurumspor karşısında maça çıkacağız. Kendi evimizde oynuyoruz desteğe çok ihtiyacımız var. Biz bu işe inandık ligde kalmak için bundan önceki maçlarda gerekli reaksiyonları verdik. İyi puanlar topladık. İşi buraya kadar getirdik, Erzurumspor ile evimizde oynayacağımız maç geçmişte oynadığımız maçlardan çok daha önemli olacak. Yendiğimiz takdirde ligde kapmayı garantileyeceğiz. İzmir'in yanımızda olmasını bizi desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kolay olmayacak"

Takım olarak motivasyon, bilgi ve mesailerini Erzurumspor FK maçına harcayacaklarını dile getiren Özer, "İnşallah çıkıp iyi ve yürekli futbol oynayarak, mücadele ederek, ligde kalmayı hedeflemek en büyük hedefimiz olacak. Tabii kolay olmayacak. Rakibimiz de ligde kalmak için mücadele edecek ama en önemli şey, sahada iyi mücadele ettiğimiz sürece bu maçı kazanmak için çok büyük bir avantaj yakalarız diye düşünüyorum. Biz mücadeleye hazırız bunu başaracak güçteyiz. Altınordu gibi köklü bir takımın bu kadar güzel tesisleri olan altyapıya önem veren bir takımımızın bu ligde kalması önemli ve değerli. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu söyleyebilirim inşallah başaracağız." diye konuştu.

Erdi Dikmen: "Altınordu düşmeyi hak etmiyor"

Altınordu'nun tecrübeli savunma oyuncusu Erdi Dikmen de Erzurumspor maçıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Geçen hafta bu maç kadar da zorlu bir maçımız vardı. Haftalardır antrenmanların analizini yapıyorduk ama istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimiz de biz yenilince onlar da yendi. Maçtan sonra öğrendik tabi ama geçen seneki Kocaeli maçından hiçbir farkı yok bu maçın yenilirsek Allah korusun alt lige düşeceğiz. Tesisimizde "Zafer inananlarındır" diye çok güzel bir yazı var. Aşçısından oyuncusuna, oyunculardan, malzemecisine, hepsine güveniyoruz. Bu birlikteliği, inanmışlığı geçen sene son 10 maçta gösterdik. Biz şu an 1 maçta, 90 dakika da göstermek zorundayız. İnşallah onu da salı günü Erzurumspor'u o sahayı dar ederek göstereceğiz. Altınordu bu ligde düşmeyi hak etmiyor. Bu sıralarda olmayı da hak etmiyor. Salı günü bu maçı yenerek inşallah alt tarafın şampiyon olmayı düşünüyoruz. Alt yapıdaki genç oyuncularımız maçlarımıza geliyor. Her maçta bizim yanımızda. Bir tane 90 dakikamız var, biz İzmir halkını bu maça davet ediyoruz."

Alperen Selvi: "Umarım galip geliriz"

Takımda bu sezon forma giyen öz kaynak oyuncularından Alperen Selvi de salı günü Erzurumspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Sezonun en önemli maçındayız. Ölüm kalım maçı diyebiliriz. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Çok iyi çalışıyoruz. Uzun bir hafta geçireceğiz. Umarım istediğimiz gibi bir sonuç alır ve galip geliriz" dedi. - İZMİR