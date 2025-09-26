Haberler

Hasan Çavuşoğlu: 'Sahada Bir Futbol Dersi Vardı'
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, sahada futbol dersi sergilendiğini belirtti ve takımının performansından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada bir futbol dersi vardı. İnşallah bunu herkes görmüştür" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İşin doğrusu hakikaten son yıllarda en üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, şu anda lider Galatasaray. Ama bugün sahada bir futbol dersi vardı. İnşallah bunu herkes görmüştür. Bugün tarihi bir farkla Galatasaray'ı buradan uğurlayabilirdik. Galatasaray'ın yöneticileri de aynı düşüncede. Ama futbolun adaleti olsa 5-1 6-1 bitebilirdi. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 23 tane isabetli şut atmışız. Galatasaray 7 tane isabetli şut atmış. Uzatma dakikalarında 3 tane yüzde yüz pozisyonu kaçırdık atamadık. Biraz da beceremedik. Ben buradan teknik ekibimi, oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok güzel bir futbol ortaya koydular ama Galatasaray 1-0 yendi, tebrik ederiz. İnşallah önümüzde uzun bir yol var. Takımımın bugün koyduğu futbolun karşılığını alamadığımız için önce ben üzüldüm. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

