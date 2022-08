Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş ile Tayfur görüşmeleri devam etmiyor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde çıkan haberler üzerine "Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde çıkan haberleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Tayfur ile alakalı bir telefon görüşmemiz oldu. Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. Transfer olacaksa oturulur, konuşulur. Bunun yolları aranır. Onunla ile ilgili herhangi bir şey yok. Ciddi bir gelişme yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var" diye konuştu.

Bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Galibiyetle başlamak çok önemli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Türkiye'de önemli bir takım. Çok zor bir maç olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Sezon başı takımların ilk maçlarda hazır görülmeme olasılığı olur. Bu her takımda olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür. Büyük camiadır. Her takımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum. Pandemi döneminde deplasman taraftarları gelmiyordu. Bu sene kaldırıldı. Rakip misafir takımlarımızın taraftarları da gelecek. Futbol müsabakaları taraftarla, seyirciyle güzel oluyor. Deplasman taraftarının gelmesi maça ayrı bir güzellik katar. Biz de Alanyaspor taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. Başka Alanya yok. Alanyaspor'un Süper Lig'de olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah taraftarlarımızın da stadı doldurup, Alanyaspor'umuza gereken desteği vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.