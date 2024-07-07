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Hasan Can Arslan, Bulgaristan'da iki bronz madalya kazandı

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Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenen Forza Hebar U17 Bulgaria Open 2024 Badminton Turnuvası'nda mücadele ettiği kategorilerde ülkemize 2 bronz madalya kazandırdı.

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenen Forza Hebar U17 Bulgaria Open 2024 Badminton Turnuvası'nda Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, iki bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde yapılan şampiyonada milli takımda ülkemizi temsil eden Kayserili sporcu Hasan Can Arslan mücadele ettiği kategorilerde ülkemize 2 bronz madalya kazandırdı. Forza Hebar U17 Bulgaria Open 2024 Badminton Turnuvası'nda Milli sporcu Hasan Can Arslan, Zeynep Değirmenci ile birlikte karışık çiftler kategorisinde üçüncü olurken, tek erkekler kategorisinde de üçüncü olarak iki bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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