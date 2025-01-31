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Hasan Baygeldi, İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü oldu

Hasan Baygeldi, İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü oldu
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Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hasan Baygeldi, Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak şehrine önemli bir başarı kazandırdı.

İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda, Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hasan Baygeldi, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda, Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hasan Baygeldi, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Türkiye'nin farklı illerinden yetenekli sporcuların katıldığı şampiyonada Baygeldi, mücadelesiyle dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Hasan Baygeldi'yi ve antrenörümüzü göstermiş oldukları üstün performans ve şehrimize kazandırdıkları Türkiye üçüncülüğü için tebrik ediyoruz. Şehrimiz böyle gurur verici başarılarla anılması bizim en büyük gururumuz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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