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Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle

Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
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Beşiktaş'ta başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapa kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini söyledi. Şu anda yurt dışında olan Arat, "Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, bu kararının ardından kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok konuya açıklık getireceğini söyledi.

HASAN ARAT'TAN FLAŞ HAMLE

Yurt dışında olan Hasan Arat, Ekol TV'de yayın yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak milyonların önünde neler olduğunu açıklayacağını dile getirdi. Canlı yayında Işık'ın duyurduğu bu gelişmenin siyah-beyazlı kulübün başkanlığından sürpriz şekilde istifa eden Hasan Arat'ın açıklamaları merakla beklenmeye başlandı.

"ANLATIRSA KIYAMET KOPACAK"

Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Candaş Tolga Işık "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlatı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler! Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi" dedi.

"NOT ALIYORUM, SÖYLEYECEKLERİMİ BEKLEYİN"

Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur. Anlatacağı çok önemli şeyler var" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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