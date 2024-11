- Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'ne veda etti

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü başkanlığından istifa eden Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle yönetim kurulu üyeleri, sporculara, çalışanlara, taraftarlara ve basın mensuplarına veda etti.

Beşiktaş Kulübü'nde Hasan Arat, özel sebeplerden dolayı aldığı kararla başkanlık görevinden ayrıldı. Bu kararın ardından Başkan Arat için Tüpraş Stadyumu'nda veda töreni düzenlendi. Başta İkinci Başkan Hüseyin Yücel olmak üzere bazı yönetim kurulu üyeleri, sporcular, çalışanlar, taraftarlar ve basın mensuplarıyla tek tek vedalaşan Hasan Arat, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum"

Demokratik ortamlarda bu vedaların normal karşılanması gerektiğine vurgu yapan Arat, "Ben 17 yaşında bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık geldiysem, bugün de aynı onurlu bir şekilde, alnım açık buradan çıkıyorum. Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız birçok arkadaşlarımız, taraftarlarımız, gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Bizler gelip geçiciyiz demiştim hep size. Bugün de burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın aslında bir asaletini yaşıyoruz. Bunlar çok normal şeylerdir demokrasilerde. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak"

'Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz' diyen Hasan Arat, şunları dile getirdi:

"Beşiktaş burada gördüğünüz bütün gençlere emanet bundan sonra. Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Ben bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Bu zorlukların üstesinden gelecektir. Beşiktaş her zaman sahibiyle, taraftarıyla doğru yolu bulacaktır. Bu camiaya hep güvenelim. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Bunlar yaşanabilir. Sporda bunlar olabilir. Ben bu müze kapısına her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlandım. Şimdi giderken de çok heyecanlanacağım. Bu heyecanım hiç bitmeyecek. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim ve bu güzelliği, bu güzel Beşiktaş camiasıyla birlikte hep yaşayacağım. Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvene, seçimde bizlere güvenerek vermiş olduğunuz oylara her şeye çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın, hakkınızı helal edin."