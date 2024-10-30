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Harun Algül, Polonya'dan Altın Madalya ile Döndü

Harun Algül, Polonya'dan Altın Madalya ile Döndü
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Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül, memleketi Şırnak'ta coşkuyla karşılandı. Algül, gelecekteki hedefinin büyükler dünya şampiyonasında da madalya almak olduğunu açıkladı.

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş altı erkekler 55 kiloda podyuma çıkan ve koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Algül, Şırnak'a döndü.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Abdullah Ayar, ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılanan Algül için araçlarla konvoy oluşturuldu.

Valilik bahçesinde Vali Birol Ekici ile görüşen milli sporcu, daha sonra Şırnak Gençlik Merkezi'ne geçti.

Milli halterci burada da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Ayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnaklı sporcuların son günlerde elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını söyledi.

"Türkiye ortalamasının üstünde aktif sporcu sayımız var." diyen Ayar, milli halterci Algül'ün Polonya'da sağladığı başarının da kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Ayar, "Geçen hafta Nurselen boksta bize bu gururu yaşatmıştı. Pınar Benek bugün ringe çıkıyor, çeyrek finalde Rus rakibi ile karşı karşıya gelecek. Bunlar çok mutlu tablolar. Bu başarılar artarak devam edecek. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinden biriyiz. Buradan çok başarılı sporcular çıkaracağımızdan hiç şüphemiz yok. Harun ocak ayının sonunda büyüklerde dünya şampiyonasına katılacak, oradan da kendisinden 3 şampiyonluk bekliyoruz." dedi.

Milli halterci Harun Algül de havalimanında kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Algül, "Aldığım madalya beni gururlandırdı. Şehre gelirken oluşturulan konvoy beni çok duygulandırdı. Başta valimiz ve il müdürümüz olmak üzere tüm Şırnak halkına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim ocak ayı sonunda yapılacak büyükler kategorisinde madalya almak." diye konuştu.

Antrenörü Hüseyin Ölgen ise çok iyi bir hazırlık döneminin ardından Polonya'dan altın madalya ile dönmenin sevincini yaşadıklarını belirterek "İyi imkanlarda çalıştık. Bugünden itibaren artık ocak ayı sonunda yapılacak büyükler dünya şampiyonluğu için hazırlanacağız. Oradan da iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor

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