Haberler

Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıdan gol atan Harry Kane, 25. dakikada da bir gol daha atarak farkı ikiye çıkardı. Bayern Münih'in üçüncü golü ise 70. dakikada Leon Goretzka'dan geldi. Ayrıca, 32 yaşındaki İngiliz yıldız Harry Kane, attığı golle kariyerindeki 500. gole ulaştı.

  • Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Harry Kane, kariyerindeki 500. golünü bu maçta attı.
  • Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti.

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Mücadelede hem skor hem de Harry Kane'in tarihi başarısı ön plana çıktı.

KANE BAŞLATTI, GORETZKA NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Harry Kane, sadece üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Bayern Münih'in üçüncü golü ise 70. dakikada Leon Goretzka'dan geldi.

500. GOL SEVİNCİ

32 yaşındaki İngiliz yıldız Harry Kane, attığı golle kariyerindeki 500. gole ulaştı. Tecrübeli forvet tarihi anın sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

SIRADAKİ HAFTA

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 57'ye yükseltti. Werder Bremen ise 19 puanda kaldı. Bayern Münih gelecek hafta Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Werder Bremen ise St. Pauli deplasmanına çıkacak.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar

Saadet Partisi lideri Arıkan, canlı yayında gündemi değerlendiriyor
Canlı anlatım! Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz

Maçta gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı