Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Mücadelede hem skor hem de Harry Kane'in tarihi başarısı ön plana çıktı.

KANE BAŞLATTI, GORETZKA NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Harry Kane, sadece üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Bayern Münih'in üçüncü golü ise 70. dakikada Leon Goretzka'dan geldi.

500. GOL SEVİNCİ

32 yaşındaki İngiliz yıldız Harry Kane, attığı golle kariyerindeki 500. gole ulaştı. Tecrübeli forvet tarihi anın sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

SIRADAKİ HAFTA

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 57'ye yükseltti. Werder Bremen ise 19 puanda kaldı. Bayern Münih gelecek hafta Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Werder Bremen ise St. Pauli deplasmanına çıkacak.