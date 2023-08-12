Bonservis bedeliyle tarihe geçti! Harry Kane, Bayern Münih'te

Bayern Münih, Tottenham'dan Harry Kane'i resmen kadrosuna kattı. Alman devi bu transfer için İngiliz ekibine 120 milyon euro bonservis ödeyecek. Harry Kane, 120 milyon euroluk bonservisiyle Bundesliga tarihinin en pahalı transferi oldu.

Bayern Münih, Tottenham'dan Harry Kane'i 2027 yılına kadar renklerine bağladı. Bavyera temsilcisi bu transfer için 120 milyon euro bonservis ödeyecek.

25 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

30 yaşındaki golcüye Bayern Münih, senelik 25 milyon euro maaş ödeyecek. Harry Kane, 120 milyon euroluk bonservisiyle Bundesliga tarihinin en pahalı transferi oldu.

"BURADA OLMAK BANA ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR"

Harry Kane transferi sonrası yaptığı açıklamada "Artık FC Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

289 GOL ATTI

Harry Kane altyapısından yetiştiği Tottenham'da U21 de dahil olmak üzere 448 maçta forma giydi. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda takımına 289 gol ve 73 asistlik katkı sağladı.