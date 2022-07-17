Haris Seferovic, Galatasaray'da! 15 maçta forma giyerse satın alma opsiyonu devreye girecek

Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk forvet transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen yönetim, İsviçreli forvetin 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün 15 resmi maçta oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Galatasaray, Seferovic'i bedelsiz kiraladı. 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu var. Oyuncunun yıllık maaşı 2 milyon euro.

SAKATLIKLAR SEBEBİYLE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta süre alabilen 30 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Çok yönlü bir oyuncu olan yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebiliyor.

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