Harı Bülbül Takımı, Futbol Turnuvasına 8-3'lük Galibiyetle Başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Azerbaycanlı öğrenciler tarafından kurulan Harı Bülbül Öğrenci Topluluğu, üniversite içi futbol turnuvasındaki ilk maçında Inovel'i 8-3 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Takım, özel anlam taşıyan formalarıyla sahada hem spor hem de milli ruh açısından unutulmaz bir mesaj verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, kurdukları Harı Bülbül Öğrenci Topluluğu Futbol Takımı ile ilk maçlarında adeta gövde gösterisi yaptı. Takım, rakibi Inovel'i 8-3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Maç boyunca sergiledikleri takım ruhu, teknik beceri ve disiplinli oyun ile tribünlerden alkış alan öğrenciler, sahada sadece futbol oynamadı; vatan sevgisi ve dayanışmanın da sembolü oldular.

Formalar Karabağ için: "Bu sadece bir maç değildi"

Harı Bülbül takımı, Karabağ'da işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının isimlerinin yer aldığı özel formalarla sahaya çıktı.

Formalarda şu isimler yer aldı: Şuşa, Klbcr (Kelbecer), Ağdam, Hankndi (Hankendi), Xocalı (Hocalı), Laçın, Füzuli, Cbrayıl (Cevrayıl), Zngzur (Zengezur).

Bu anlamlı formalar, izleyenlerin yüreklerine dokundu. Karabağ'dan gelen bu isimler; geçmişin acısını, bugünün gururunu ve geleceğin umudunu temsil etti.

Takım kaptanı ve Harı Bülbül Topluluğu Başkanı Samir Xudaverdiyev, maç sonrası yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti: "Bu formalar bizim için bir sembol, bir mesaj. Biz burada sadece futbol oynamıyoruz; Karabağ'ı, kimliğimizi ve kültürümüzü temsil ediyoruz. Bu zafer, tüm Azerbaycan gençliğine armağandır."

Tribünlerden anlamlı destek

Maçı tribünlerden izleyen Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlqar İdrisov, öğrencileri yalnız bırakmadı. Takımın sahadaki mücadelesinden ve formaların taşıdığı anlamdan gurur duyduğunu dile getiren İdrisov, şu sözlerle duygularını paylaştı: "Bu gençler Karabağ'ı unutmuyor, nerede olurlarsa olsunlar vatanlarını kalplerinde taşıyorlar. Harı Bülbül çiçeği gibi dimdik ve zarif bir duruşları var. Biz onların arkasındayız, yanındayız." - KÜTAHYA