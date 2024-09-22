Üye Girişi
Haberler

Haremspor, Trabzonspor'u Deplasmanda Yenerek İkinci Maçını Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmasında Haremspor, deplasmanda Trabzonspor'u 85-80 mağlup etti. Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, kötü başlangıç nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmasında Haremspor, deplasmanda Trabzonspor'u 85-80 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Haremspor, ilk periyodunu 8-25, devreyi 35-40, üçüncü periyodunu 60-59 önde tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 85-80 galip ayrıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde değerlendirmelerine verilen Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, evlerindeki ilk maçta kendilerini desteklemeye gelen taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini ancak maça kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Üzgünüz, hatalarımız çok. Bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışıp önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

Yerel Haberler Faruk Beşok Trabzonspor Basketbol Sigorta Türkiye 3-sayfa Spor

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });