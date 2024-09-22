Haremspor, Trabzonspor'u Deplasmanda Yenerek İkinci Maçını Kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmasında Haremspor, deplasmanda Trabzonspor'u 85-80 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Haremspor, ilk periyodunu 8-25, devreyi 35-40, üçüncü periyodunu 60-59 önde tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 85-80 galip ayrıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde değerlendirmelerine verilen Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, evlerindeki ilk maçta kendilerini desteklemeye gelen taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini ancak maça kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Üzgünüz, hatalarımız çok. Bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışıp önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.