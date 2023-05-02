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Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı

Spor Haberleri

Süper Lig'de son olarak derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve Başakşehir maçı öncesi moral depolamak isteyen Galatasaray, 3 Mayıs'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarına açık antrenman düzenleme kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, son haftalardaki yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni bir karar aldı.

TARAFTARA AÇIK OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.

Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı

OKAN BURUK'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.

İşte Okan Buruk'un paylaşımı;

Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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