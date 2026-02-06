TFF ve Süper Lig kulüpleri, Harda Kaçmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Trendyol Süper Lig kulüpleri, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaeli spor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşüp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 3. haftasında bugün oynanan Kocaelispor-Beşiktaş maçında, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaeli spor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaeli spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli spor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaeli spor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaeli spor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe Kulübünden yapılan paylaşımda, "Yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, yayımladığı mesajda, "Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini paylaştı.

Trabzonspor Kulübünün başsağlığı mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Birçok Süper Lig kulübü de sosyal medya hesaplarından Kaçmaz'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.