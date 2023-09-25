Hangzhou Asya Oyunları'nda 'Sıfır Atık' Uygulaması

Hangzhou'da düzenlenen Asya Oyunları'nda 'sıfır atık' uygulamasının nasıl hayata geçirildiği inceleniyor. 'Sıfır atık' politikasıyla katı atık üretimi azaltılıyor ve geri dönüşüm teşvik ediliyor.

1. Çin'in Hangzhou şehrindeki Asya Oyunları Köyü'nden çeşitli görüntüler

2. ANONS 1 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri

3. Asya Oyunları Köyü'nden çeşitli görüntüler

4. ANONS 2 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri

5. Asya Oyunları Köyü'nden çeşitli görüntüler

6. ANONS 3 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri

7. Asya Oyunları uygulamasından çeşitli görüntüler

9. ANONS 4 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri

10. ANONS 5 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri

ANONS 1 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri:

"19. Asya Oyunları Cumartesi günü resmen başladı. Hangzhou Asya Oyunları'nın organizasyonuna rehberlik eden temel ilkeler olan 'sıfır atık' ve 'yeşil', Asya Oyunları'nın önemli bir özelliği olarak kabul ediliyor. Bugün, Asya Oyunları Köyü ve Ana Medya Merkezi'nde 'sıfır atık' uygulamasının nasıl hayata geçirildiğini öğreneceğiz. Hadi beni takip edin."

"Sıfır atık" sadece katı atık üretmemek anlamına gelmiyor, aynı zamanda kaynağında atık azaltımını ve atık geri dönüşümünü sürekli olarak teşvik etmeyi ve böylece katı atıkların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlıyor.

ANONS 2 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri:

"Kafeteryadaki tüm mutfak eşyaları biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden üretildi."

Asya Oyunları Köyü'nde tüm çöplerin ayrıştırılması gerekiyor.

Yemek sonrasında yemek artıklarının da ayrıştırılması gerekli.

Gönüllüler, sıralamanın doğru olduğundan emin olmak için size sabırla rehberlik edecek.

ANONS 3 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri:

"Tabaklarınızda hiç yemek kalmadıysa, 'düşük karbon puanları' kazanmak için yakındaki QR kodunu da taratabilirsiniz."

Asya Oyunları uygulamasında, boş şişeleri geri dönüştürmek, yürüyerek dışarı çıkmak, plastik poşet kullanmadan alışveriş yapmak gibi "düşük karbon puanları" kazanmanın birçok yolu var. Gerekli düşük karbonlu görevleri tamamladığınız sürece, uygulamanızda puan kazanabilir ve sonunda hediyelik eşyalar alabilirsiniz.

"Hepimizin bu politikayı takip etmesine ihtiyaç var. Çünkü sıfır atık politikasını takip edersek, bu çevre ve iklim için faydalı olur. İnsanoğlunun ve bu dünyanın gelişimi için iyi bir şey. Her şeyin eğer yeşil bir seçeneği varsa benimsenmeli."

ANONS 4 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri:

"Dairelerdeki elbise askıları ve bardaklar da biyolojik olarak parçalanabilen buğday samanlarından yapıldı."

ANONS 5 (İngilizce): WU YAO, Xinhua muhabiri:

"Ana Medya Merkezi'nde hediyelik eşyalarda da 'sıfır atık' uygulanıyor. Bu ipek ürün dükkanı müşteriler için özelleştirilmiş ipek eşarp yapabiliyor. Tasarımdan üretime kadar geçen süre sadece iki saat sürüyor."

Bu ipek şirketi tarafından kullanılan dijital baskı teknolojisi sadece akıllı değil aynı zamanda çevre dostu. Baskı işlemi hassas ve verimli şekilde yapılıyor ve sonrasında atık su oluşmuyor.

"Bu, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen çevre dostu bir baskı ve boyama makinesi. İsrafı önlemek amacıyla eşarp yapmak için ne kadar boya gerektiğini doğru bir şekilde hesaplayabiliyor. Son derece çevre dostu ve Hangzhou Asya Oyunları'nın yeşil konseptine uygun."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)