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Rize'de 10. Uluslararası Yeşilay Handüzü Bisiklet Festivali Tamamlandı

Rize'de 10. Uluslararası Yeşilay Handüzü Bisiklet Festivali Tamamlandı
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Rize'nin Güneysu ilçesindeki 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Yeşilay Handüzü Bisiklet Festivali'nde halk turu ve MTB Cup yarışları yapıldı. Türkiye ve 6 ülkeden 100'e yakın sporcu, 3,5 kilometrelik parkurda 4 kategoride mücadele etti. Islak ve engebeli arazi ile yoğun sis, sporculara zor anlar yaşattı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, organizasyonun Yeşilay Bağımsızlık Yılı kapsamında sürdüğünü belirtti.

RİZE'nin Güneysu ilçesindeki bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Yeşilay Handüzü Bisiklet Festivali kapsamında halk turu ve MTB Cup yarışları gerçekleştirildi.

Güneysu ilçesine bağlı bin 800 rakımı Handüzü Yaylası'nda Yeşilay 10'uncu Handüzü Bisiklet Festivali gerçekleştirildi. Halk turu ile başlayan festival, Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden 100'e yakın sporcunun katıldığı MTB Cup yarışları ile devam etti. Yaylada özel olarak hazırlanan 3,5 kilometrelik parkurda sporcular; büyük erkekler, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler olmak üzere 4 ayrı kategoride yarıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı etkinlikte sporcular, ıslak ve engebeli arazi şartlarının yanı sıra aniden çökerek görüş mesafesini düşüren yoğun sis nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Yarışta dereceye giren sporculara ödül verildi.

'ÇOK YÖNLÜ BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Böyle bir organizasyonun onuncusunu gerçekleştirmek birinci mutluluğumuz. İkinci mutluluğumuz ise bir yaylada böylesine büyük bir spor organizasyonu düzenliyor olmamız. Sayın Cumhurbaşkanımız 2026'yı Bağımsızlık Yılı olarak ilan etmişti. Biz de bu faaliyetimizi Yeşilay Bağımsızlık Yılı faaliyeti olarak sürdürüyoruz. Bisiklet, her yaştan insana, özellikle de gençlere tavsiye ettiğimiz bir spordur. Burada çok yönlü ve güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ZORLU BİR YARIŞTI'

Rize Spor Kulübü adına yarışan sporcu Zeynep Bayram ise parkurun zorluklarına vurgu yaparak, "Rize'de benim ilk yarışım. Çamur ve sis bizi gerçekten çok zorladı, zaman zaman önümüzü görmekte güçlük çektik. Ancak buna rağmen çok eğlendim. Ambiyans ve çevre gerçekten çok güzeldi, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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