Çimenlerin üzerinde yaptıkları olay oldu! Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide Mert Hakan Yandaş'ın Marcao'nun müdahalesi sonrası yerde yuvarlanması sosyal medyada gündeme oturmuştu. Spor spikeri Hande Saıoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"BENDEN ÖĞRENMİŞ"

Sarıoğlu, "Handekaplı yeni bölüm yükleniyor" ve "Benden öğrenmiş" ifadelerini kullanarak paylaştığı videolarda Mert Hakan Yandaş'ı tiye aldı. Çimenlerin üzerinde yuvarlanan Sarıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi çekti.