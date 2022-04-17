Çimenlerin üzerinde yaptıkları olay oldu! Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı - Haberler

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Çimenlerin üzerinde yaptıkları olay oldu! Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Spor spikeri olan ve YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu, Galatasaray maçında Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldıktan sonra taklalar atan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la dalga geçti. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından, "Benden öğrenmiş" ifadelerini kullanarak çimenlerin üzerinde yuvarlandığı bir videosunu paylaştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide Mert Hakan Yandaş'ın Marcao'nun müdahalesi sonrası yerde yuvarlanması sosyal medyada gündeme oturmuştu. Spor spikeri Hande Saıoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı! Çimenlerin üstünde yaptıkları olay oldu

"BENDEN ÖĞRENMİŞ"

Sarıoğlu, "Handekaplı yeni bölüm yükleniyor" ve "Benden öğrenmiş" ifadelerini kullanarak paylaştığı videolarda Mert Hakan Yandaş'ı tiye aldı. Çimenlerin üzerinde yuvarlanan Sarıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı! Çimenlerin üstünde yaptıkları olay oldu

Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı! Çimenlerin üstünde yaptıkları olay oldu

Çimenlerin üzerinde yaptıkları olay oldu! Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mert Hakan Yandaş, Hande Sarıoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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