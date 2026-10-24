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Hamza Yerlikaya Trabzonspor'u ziyaret etti, kendisine formalar hediye edildi

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Hamza Yerlikaya Trabzonspor'u ziyaret etti, kendisine formalar hediye edildi
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette asbaşkan Zeyyat Kafkas, Yerlikaya'ya Muhammed Salah'ın ve kendi adının yazılı olduğu formaları hediye etti; Yerlikaya, Trabzonspor'a başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Trabzonspor Kulübüne ziyarette bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile gerçekleştirdiği ziyarette, asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Ali Haydar Gedikli ve Murat İskender, genel sayman Derviş Köz ile yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk yer aldı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kafkas, Hamza Yerlikaya'ya, Muhammed Salah'ın ve üzerinde Yerlikaya'nın isminin yazılı olduğu formaları hediye etti.

Yerlikaya ise Trabzonspor'a ligde ve Avrupa kupalarında başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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