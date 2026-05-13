Hamza Yerlikaya: Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hedeflerimiz büyük. Biz başarıya açız, her geçen gün yükselişimiz artıyor. Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız" dedi.

Almanya'nın Münih kentindeki düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı yerine takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, altın madalya kazanan milli sporcu Yusuf Yünaçtı'nın karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yünaçtı'nın kazandığı altın madalyanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Yusuf Avrupa şampiyonu oldu ama en son paralimpik şampiyonunu yenerek bunu başardı. Bizi çok mutlu etti. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyonumuza, bizlere duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük. Biz başarıya açız, her geçen gün yükselişimiz artıyor. Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız. Sonunda bol madalyalı bir olimpiyat hedefimiz var. Bu hedefe sağlam adımlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

TTF BAŞKANI TANRIKULU: BAŞARILAR GELMEYE DEVAM EDECEK

Başarıların gelmeye devam edeceğini söyleyen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Her gün İstiklal Marşımızı Almanya'da okutuyoruz. Sporcularımız buraya mükemmel hazırlandı. Yusuf'u canı gönülden kutluyorum. Önce paralimpik ikincisini sonra da şampiyonunu yendi. Rakibinin tek kolu vardı, diğeri de bilekten vardı. Onunla gurur duyururuz. Bize bu imkanları veren Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sayın Bakan Yardımcımız, sporcuların Hamza ağabeyi, Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Burada bize destek veriyorlar. Sporcularımız çok şanslı sporu seven Sayın Cumhurbaşkanımız var. İnşallah başarılar gelmeye devam edecek" dedi.

YUSUF YÜNAÇTI: İKİNCİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Avrupa şampiyonu olan Yusuf Yünaçtı, ikinci olmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. Madalyasını Türk milletine armağan ettiğini dile getiren Yünaçtı, "İkinci olmayı hiç düşünmedim. Çok yoğun kamplar yaptık. Çok acı çektik ama hiçbir acıyı, karşılığını aldığım için hatırlamıyorum. Madalyamı Türk milletine armağan ediyorum. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı