Haberler

Hamza Yerlikaya: Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız

Hamza Yerlikaya: Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yünaçtı'nın ardından büyük hedefler olduklarını ve takım halinde şampiyon olacaklarını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hedeflerimiz büyük. Biz başarıya açız, her geçen gün yükselişimiz artıyor. Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız" dedi.

Almanya'nın Münih kentindeki düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı yerine takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, altın madalya kazanan milli sporcu Yusuf Yünaçtı'nın karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yünaçtı'nın kazandığı altın madalyanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Yusuf Avrupa şampiyonu oldu ama en son paralimpik şampiyonunu yenerek bunu başardı. Bizi çok mutlu etti. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyonumuza, bizlere duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük. Biz başarıya açız, her geçen gün yükselişimiz artıyor. Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız. Sonunda bol madalyalı bir olimpiyat hedefimiz var. Bu hedefe sağlam adımlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

TTF BAŞKANI TANRIKULU: BAŞARILAR GELMEYE DEVAM EDECEK

Başarıların gelmeye devam edeceğini söyleyen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Her gün İstiklal Marşımızı Almanya'da okutuyoruz. Sporcularımız buraya mükemmel hazırlandı. Yusuf'u canı gönülden kutluyorum. Önce paralimpik ikincisini sonra da şampiyonunu yendi. Rakibinin tek kolu vardı, diğeri de bilekten vardı. Onunla gurur duyururuz. Bize bu imkanları veren Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sayın Bakan Yardımcımız, sporcuların Hamza ağabeyi, Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Burada bize destek veriyorlar. Sporcularımız çok şanslı sporu seven Sayın Cumhurbaşkanımız var. İnşallah başarılar gelmeye devam edecek" dedi.

YUSUF YÜNAÇTI: İKİNCİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Avrupa şampiyonu olan Yusuf Yünaçtı, ikinci olmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. Madalyasını Türk milletine armağan ettiğini dile getiren Yünaçtı, "İkinci olmayı hiç düşünmedim. Çok yoğun kamplar yaptık. Çok acı çektik ama hiçbir acıyı, karşılığını aldığım için hatırlamıyorum. Madalyamı Türk milletine armağan ediyorum. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Sirenler çaldı, saldırı alarmı verildi! Arda Turan'ın maçında olay
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Artık geri dönüş yok

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı
EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok

EMA'nın açıklamaları dünyayı korkuttu: Ne tedavisi var ne de aşısı!
İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız