Hamza Uzun, Taekwondo Genç Milli Takımına Seçildi

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün taekwondo sporcusu Hamza Uzun, Taekwondo Genç Milli Takım kadrosuna seçildi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı taekwondo sporcusu Hamza Uzun, Ankara'da gerçekleşen Gençler Milli Takım seçmelerini başarıyla geçerek, Taekwondo Genç Milli Takım kadrosuna seçildi. Daha önce Gençler Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ve dereceleri ile Balkan üçüncülüğü bulunan sporcu, şimdi de Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Milli davet alan sporcu, 19-21 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin Aigle şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 78 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. - KOCAELİ