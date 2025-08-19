Hamza Uzun, Taekwondo Genç Milli Takımına Seçildi

Hamza Uzun, Taekwondo Genç Milli Takımına Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sporcusu Hamza Uzun, Gençler Milli Takım seçmelerini başarıyla tamamlayarak Taekwondo Genç Milli Takım kadrosuna dahil oldu. Uzun, 19-21 Kasım tarihlerinde İsviçre'de yapılacak Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün taekwondo sporcusu Hamza Uzun, Taekwondo Genç Milli Takım kadrosuna seçildi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı taekwondo sporcusu Hamza Uzun, Ankara'da gerçekleşen Gençler Milli Takım seçmelerini başarıyla geçerek, Taekwondo Genç Milli Takım kadrosuna seçildi. Daha önce Gençler Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ve dereceleri ile Balkan üçüncülüğü bulunan sporcu, şimdi de Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Milli davet alan sporcu, 19-21 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin Aigle şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 78 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.