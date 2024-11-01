Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Danimarka ekibi Sonderjyske'ye giden Hamza Akman'ın Avrupa macerası kısa sürdü.

GALATASARAY SÖZLEŞME UZATMAMIŞTI

Galatasaray geçen yaz sözleşmesi sona eren Hamza Akman ile yeni kontrat imzalamamıştı. Bonservisini eline alan 20 yaşındaki futbolcu, Danimarka 1. Lig ekiplerinden Sönderjyske 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

3 AYDA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Danimarka ekibi, 1 Ağustos'ta sözleşme imzaladığı Hamza Akman ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Hamza Akman'ın Danimarka koşullarına uymakta zorlandığı, İstanbul'a dönmek istediği bilgileri yer aldı. Ayrıca 20 yaşındaki oyuncunun performans olarak beklentilerin çok altında kaldığına değinildi. Kulüp sitesine konuşan Hamza Akman, taraftarlara ve yöneticilere teşekkür etti.

KADROYA GİRMEKTE ZORLANDI

Hamza Akman, Sönderjyske takımında 3 kez resmi maçta forma giyerken bu maçların 2'si altyapı takımının maçında gerçekleşti. 10 kez maç kadrosunda yer almayan Hamza Akman, 2 kez maçı yedek kulübesinde tamamladı.