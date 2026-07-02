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Haluk Mustafa Tan, Elazığspor'a veda etti

Haluk Mustafa Tan, Elazığspor'a veda etti
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Geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan kiralanan genç futbolcu Haluk Mustafa Tan, sosyal medyadan yayımladığı veda mesajıyla Elazığspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan kiralanan genç futbolcu Haluk Mustafa Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığspor'a veda etti.

Samsunspor'dan geçtiğimiz sezon başı kiralanan ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan genç futbolcu Haluk Mustafa Tan, Elazığspor'dan ayrıldı. Tan, veda mesajında, "Bu formayı taşımak büyük bir onurdu benim için, sizlere minnettarım. Geçirdiğim her an kalbimde özel bir an olarak kalacak. Bundan sonraki süreçte başarı dolu bir sezon ve gelecek diliyorum. Kalbim sizinle Hakkınızı helal edin Gakgoşlar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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