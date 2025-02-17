Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapılacak

Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Kınıklı Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonaya, 81 ilden toplam 402 sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Kınıklı Spor Salonu'nda yapılacak.

402 sporcu mücadele edecek

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşecek yarışmalarda, Türkiye'nin 81 ilinden toplam 402 sporcu mücadele edecek. İllerinde düzenlenen Okul Sporları Halter müsabakalarında dereceye girerek Türkiye Şampiyonası biletini alarak Denizli'ye gelen sporcular, koparma ve silkme kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için podyumda ter dökecek.

Yarışmaların teknik toplantısı 18 Şubat 2025 Salı günü saat 17.00'de Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Şampiyona açılış seremonisi ise 19 Şubat 2025 Çarşamba günü tüm sporcuların katılımıyla Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ