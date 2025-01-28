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Halkbank Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan Ekibiyle Karşılaşıyor

Halkbank Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan Ekibiyle Karşılaşıyor
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında deplasmanda İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımıyla karşılaşacak. Maç TSİ 22.45'te başlayacak ve Halkbank, bu maçı kazanarak play-off turuna çıkma şansı arayacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Perugia'daki Pala Barton Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İspanyol Carlos Alberto Robles Garcia ve Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi grupta 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 5 maçının tamamını kazanarak lider durumda bulunuyor.

Halkbank bu karşılaşmayı kazanması halinde play-off turuna çıkmaya hak kazanacak.

Oyuncular iddialı

İtalya'ya inanarak geldiklerini belirten Halkbank'ın genç oyuncuları Yiğit Hamza Aslan, zoru başararak en iyi skorla dönmek istediklerini belirtti.

Milli smaçör Yiğit Hamza, "İnsanı en çok acı hatıralar güçlendirir. Ankara'da kaybettiğimiz maç da bizim acı hatıramız." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki ilk maçı İtalyan temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

Bu arada Halkbank'taki bazı voleybolcular uçakta A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Olimpiyat ikincisi, milli atıcı Yusuf Dikeç ile karşılaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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