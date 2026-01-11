Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, ON Hotels Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçta Halkbank, setlerde 25-23, 25-18, 27-29, 25-17'lik skorlarla 3-1 galip geldi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Recep Karakoç, Eser Türkoğlu

Halkbank : Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı (Volkan Döne, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Sliwka, Arda Bostan)

ON Hotels Alanya Belediyespor : Furkan Dur, Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Saadat, Abdullah Çam (Burak Çevik, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak, Marshall, Berat Batın Mergen)

Setler: 25-23, 25-18, 27-29, 25-17

Süre: 112 dakika (28, 23, 35, 26)

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
