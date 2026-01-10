Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenlendi

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finali öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol ile Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda başantrenörler ve takım kaptanları final karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Kadın Basketbol ile Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi düzenlenen toplantıya, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Başantrenörü Miguel Mendez, Galatasaray Kadın Basketbol Başantrenörü Fırat Okul, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takım Kaptanı Alperi Onar ve Galatasaray Kadın Basketbol Takım Kaptanı Ayşe Cora Yamaner katıldı.

Basın toplantısında her iki takımın başantrenörleri ve kaptanları, final karşılaşmasına ilişkin düşüncelerini paylaşarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karşılaşmanın büyük bir mücadeleye sahne olacağını vurgulayan taraflar, centilmence ve yüksek tempolu bir final olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Toplantı, başantrenörler ve takım kaptanlarının kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

"Burada olduğumuz için mutluyuz, bu tarz finaller çok özel maçlar"

Denizli'nin güzel bir şehir olduğunu ve burada oldukları için mutlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Başantrenörü Miguel Mendez, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Benim ilk Türkiye Kupası Finalim olacak. Güzel bir organizasyon var, çok güzel bir salonda oynuyoruz. Denizli çok güzel bir şehir, burada olduğumuz için mutluyuz. Bu tarz finaller çok özel maçlar" dedi.

"Finale geldik sonunda, bizim için çok değerliydi"

Final maçının zor geçeceğini ve takım olarak iyi hazırlandıklarını belirten Galatasaray Kadın Basketbol Başantrenör Fırat Okul, "Bu tür organizasyonların Anadolu'da yapılması bizim için çok değerli çünkü canlı canlı bizi izleme fırsatı buluyor taraftarlarımız. Taraftarlarımızın bizi desteklemeleri takımlara güç katıyor. Finale geldik sonunda, bizim için çok değerliydi. Biz her kulvarda final oynamak istiyoruz ve finalleri kazanıp kupalar almak istiyoruz. Final maçı tabi ki de zor geçecek. Her iki takımda en iyisini sahaya koymak istiyor. Kaliteli bir şekilde istediklerimizi sahaya uygularsak her şey güzel bir şekilde gider diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Yarınki maçta oyuncularımızın performansı belirleyecek"

Taraftarların takıma güç verdiğini ve yarınki mücadelenin keyif verici bir maç umduklarını ifade eden Başantrenör Fırat Okul, "Dün hücum anlamında sıkıntılar yaşadık. Yarın ki maçta oyuncularımızın performansı belirleyecek. Yarınki mücadele umarım keyif verici bir maç olur. Denizli'de oynanan dün ki mücadeledeki taraftarlarımıza ayrılan alan doluydu. Bize gerçekten güç verdiler. O yüzden Denizli'de olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Yarıştığımız her kulvarda kupaları almak istiyoruz"

Final maçı öncesi heyecanlı olduklarını ve yarıştıkları her kulvarda kupalar kazanmak için çalıştıklarını dile getiren Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol kaptanı Alperi Onar, "Finalde olmak gerçekten çok heyecan verici. Güzel bir organizasyonun içerisindeyiz. Yarıştığımız her kulvarda kupaları almak istiyoruz. Yarınki final aynı zamanda bir derbi maçı olacak. Yarınki atmosferin güzel olmasını bekliyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız ve maç öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kusursuz bir şekilde basketbol oynamak bence imkansız. Elbette hatalar olacak. Daha az hata yapan takım maçı kazanıyor. Kazanmaya odaklanmak daha da değerli" ifadelerini kullandı.

"Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz, umuyorum ki yarınki müsabakada kazanan taraf biz oluruz"

Denizli'den kupa ile ayrılmak istediklerini ve telafisi olmayan bir maça çıktıklarını belirten Galatasaray Kadın Basketbol kaptanı Ayşe Cora Yamaner; "Galatasaray için Türkiye Kupasında finale çıkmak için uzun bir zaman olmuştu. Yaklaşık 10 sene olmuş. Buraya gelene kadarki maçlarımız çok zor geçti. Buradan artık geri adım atmak istemiyoruz. Biz yeni bir takımız. Bu tarz turnuvalar yeni takımların kendini geliştirmesi için çok önemli organizasyonlar. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan kupa ile ayrılabilecek potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz. Umuyorum ki yarınki müsabakada kazanan taraf biz oluruz. Ben hata yapmaktan korkmuyorum. Denememekten korkarım. Denerim sonunda hata olur, ben onu kabul ederim. Denememek benim için en büyük korkulardan. Ben şahsım olarak hiçbir zaman hata yapmaktan korkmam. Bir hata olursa da onunla yüzleşirim. Her maçta bir oyuncunun kazanma hırsı olmalı. Fenerbahçe ile özel bir maça çıkıyoruz" dedi. - DENİZLİ