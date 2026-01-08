Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası, Denizli'de

Denizli'de gerçekleştirilecek Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final öncesinde kupa Denizli'de sergilendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Emlak Konut'un mücadele edeceği Dörtlü Final öncesinde kupa, şehrin doğal ve tarihi simge noktalarında tanıtıldı.

Yarın başlayacak yarı final müsabakalarında saat 17.00'de Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, saat 20.30'da ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut karşı karşıya gelecek.

Kazanan ekipler, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da final maçında kupa mücadelesi verecek.