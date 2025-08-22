Halkbank'ın Bolu Kampı Sona Erdi
SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Halkbank, 2025-26 sezonu hazırlıklarını Bolu'da tamamlayarak, Ankara'da yeni sezon çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-26 sezonu hazırlıklarını 13 Ağustos'tan beri Bolu'da sürdüren Halkbank, son antrenmanını da gerçekleştirerek kamp çalışmalarını tamamladı.
Halkbank'ın yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor