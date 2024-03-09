Halkbank, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Halit Cerit, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Görkem Sertel)
Halkbank : Perrin, Ngapeth, Tuna Uzunkol, Serhat Coşkun, Yunus Emre Tayaz, Blankenau (Deniz İvgen, Hüseyin Batuhan Duman)
Setler: 11-25, 20-25, 17-25
Süre: 69 dakika (18, 26, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.