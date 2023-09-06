Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Sırp kondisyoner Anicic ile anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, teknik kadrosuna Sırp kondisyoner ve atletizm antrenörü Zdravko Anicic'i dahil etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, daha önce ülkesinin yanı sıra Fransa, Rusya ve Polonya'da çeşitli kulüplerde görev alan Anicic, son olarak Sırbistan Milli Takımı'nda çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anicic, Halkbank'ta görev alacağı için mutlu olduğunu aktararak, "Marka bir kulüpte olmak beni gururlandırıyor. Yetenekli, güçlü ve inançlı sporcularla çalışacağım. Bu da beni şimdiden heyecanlandırıyor. İyi şeyler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.