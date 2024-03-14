Halkbank Erkek Voleybol Takımı, hem ligde hem de Kupa Voley'de mutlu sona ulaşmak istiyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Fransız oyuncusu Earvin Ngapeth, hem ligde hem de Kupa Voley'de mutlu sona ulaşmak istediklerini belirtti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ngapeth, Ankara'da kendini çok iyi hissettiğini ve başka bir kültürü tanımanın, içinde yaşamanın harika olduğunu ifade etti.

Halkbank Kulübünün "çok profesyonel" olduğuna değinen 33 yaşındaki voleybolcu, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi bir kimyaya ve kaliteli oyunculara sahibiz. Takımımız uyumlu. Birlikte geçirdiğimiz her anın tadını çıkarıyoruz. Başarı için kimyanın uyuşması bence bir takımdaki en önemli unsur ve biz bu anlamda çok şanslıyız. Önümüzde kazanabileceğimiz iki kupa var. İkisine de talibiz. Zaten kısa bir süre kaldı. Neler yapabileceğimizi göstereceğiz."

Olimpiyat deneyimini de anlatan Ngapeth, "Olimpiyat Oyunları, sporculuk hayatımın en büyük hedefiydi, bir kez bu duyguyu tattım ve mutlu sonla bitti. Şimdi bu ünvanı, Paris Olimpiyat Oyunları'nda, yani evimizde korumak zorundayız, bunu gerçekten çok istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.