Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Batuhan Duman'ı kadrosuna kattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 31 yaşındaki pasör Batuhan Duman'ı kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, daha önce Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor, Palandöken Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor, Al-Peshmerga (Irak), Bulancak Belediyespor, Şiran Akademi Spor Kulübü, DKSE Dunaujvaros (Macaristan), TÜRŞAD ve Tarım Kredi takımlarında görev alan 1,95 metre boyundaki tecrübeli oyuncu Batuhan Duman'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Batuhan Duman, yıldız oyuncularla aynı takımda olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek "Bu fırsatı iyi değerlendirerek hem takımıma katkı yapmak hem de kendimi geliştirmek adına çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Halkbank, kadrosunda bulunan pasör Aslan Ekşi'nin sakatlığı nedeniyle daha önce de Kanadalı pasör Jay Blankenau'yu kadrosuna katmıştı.