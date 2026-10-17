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Halkbank, Efeler Ligi açılışında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-1 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun açılış haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-1 yendi. Karşılaşma 152 dakika sürerken Halkbank sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Halkbank : Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Souza (Volkan Döne, Deroo, Ömercan Burak Karahan)

Galatasaray Madeş Mobilya: Ma'a, Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Maar, Alonso (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Cafer Kirkit)

Setler: 23-25, 25-20, 27-25, 25-23

Süre: 152 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun açılış haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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