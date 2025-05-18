Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi 3'üncülük Maçında Jastrzebski Wegiel'e Yenildi

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Jan Krticka (Çekya)

Jastrzebski Wegiel: Zaleszczyk, Toniutti, Fornal, Brehme, Kaczmarek, Carle (Jurczyk, Finoli, Zakieta)

Halkbank : Sotola, Leal, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Kooy, Mert Matic (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-22, 26-24, 20-25, 25-18

Süre: 113 dakika (25, 39, 26, 23)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ndeki 3'üncülük maçında Polonya kulübü Jastrzebski Wegiel'e 3-1 yenildi.

İki ekibin de basit hatalar yaptığı ilk 16 oyunda eşitlik (8-8) bozulmadı. Devamında Fornal ve Kaczmarek'in sayılarıyla yakaladığı 4 sayılık (16-12) avantajı iyi kullanan Jastrzebski Wegiel, ilk seti 25-22'lik skorla hanesine yazdırdı.

Sotola ve Leal'in ace attığı ikinci setin başında 7-5 üstünlük kuran Halkbank, Mert Matic'in bloklarıyla öne çıktığı setin sonuna doğru farkı 5 sayıya (16-21) çıkardı. Ancak seyircisinin desteğini arkasına alan Jastrzebski Wegiel, Kaczmarek'in servis oyununda bulduğu peş peşe sayılarla skoru 21-21'e getirdi. Polonya ekibi, Halkbank'ın set puanından (23-24) yararlanamadığı ve hakem kararlarına yapılan itirazlar nedeniyle oyunun uzun süre durduğu 2'nci seti 26-24 alarak 2-0 öne geçti.

İlk bölümü 7-7 geçilen 3'üncü setin ortasında Matic'in bloğu ve Kooy'un smacı sonrası 11-8 öne geçen Halkbank, etkili oyununu sürdüren Kooy sayesinde farkı 5 sayıya (15-20) yükseltti. Farkı set sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-20'lik skorla durumu 2-1'e getirdi.

Jastrzebski Wegiel, Fornal ve Kaczmarek'in smaçlarıyla 4'üncü setin başında 6-3 üstünlük yakaladı. Rakibine Leal ve Kooy ile cevap vermeye çalışan Halkbank, manşette yaşadığı aksaklıklar yüzünden farkın 5 sayıya çıkmasını (17-12) engelleyemedi. Kalan bölümde farkı açan Jastrzebski Wegiel, setten 25-18, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.

2023 ve 2024 finalisti Jastrzebski Wegiel, organizasyonu 3'üncü sırada bitirdi.

2014 (2'nci) ve 2023'ten (yarı finalist) sonra 3'üncü kez Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalan Halkbank ise 4'üncü oldu.