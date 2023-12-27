Halkbank AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı
Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'de 13 yaparak ilk yarıyı zirvede bitirdi. Hatay Büyükşehir Belediyespor'u da 3-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, zirvede tamamladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'de 13 yapan Halkbank, ligin ilk yarısın zirvede bitirdi.
Halkbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki maçta bugünde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
İlk yarı sonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Oynanan maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kazanılan set
|Kaybedilen set
|Puan
|1
|HALKBANK
|13
|13
|0
|39
|8
|37
|2
|FENERBAHÇE PAROLAPARA
|13
|12
|1
|36
|11
|34
|3
|ZİRAAT BANKKART
|13
|11
|2
|37
|12
|33
|4
|GALATASARAY HDI SİGORTA
|13
|9
|4
|34
|17
|28
|5
|BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR
|13
|9
|4
|29
|21
|25
|6
|BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|8
|5
|27
|22
|24
|7
|ARKAS SPOR
|13
|6
|7
|24
|24
|19
|8
|RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR
|13
|6
|7
|23
|24
|19
|9
|SPOR TOTO
|13
|6
|7
|21
|28
|16
|10
|DEVELİ BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|18
|33
|10
|11
|TÜRŞAD
|13
|3
|10
|16
|32
|11
|12
|KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR
|13
|2
|11
|16
|35
|8
|13
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|1
|12
|12
|37
|6
|14
|BİGADİÇ BELEDİYESPOR
|13
|1
|12
|10
|38
|3