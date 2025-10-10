Haberler

Halkbank, Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncülüğü Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Efeler Ligi takımlarından Halkbank ile Spor Toto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Halkbank kazandı ve turnuvayı 3. bitirdi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Halkbank: Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Yunus Emre Tayaz, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Volkan Döne (L), Arda Bostan, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Deniz Alp Altun

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra

Başantrenör: Nedim Özbey

Setler: (25-19, 16-25, 25-17, 31-29)

Süre: 107 dakika (26, 21, 26, 34) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.