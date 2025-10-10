Halkbank, Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncülüğü Elde Etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Efeler Ligi takımlarından Halkbank ile Spor Toto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Halkbank kazandı ve turnuvayı 3. bitirdi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Halkbank: Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Yunus Emre Tayaz, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Volkan Döne (L), Arda Bostan, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Deniz Alp Altun
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra
Başantrenör: Nedim Özbey
Setler: (25-19, 16-25, 25-17, 31-29)
Süre: 107 dakika (26, 21, 26, 34) - ANKARA