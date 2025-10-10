Halkbank, Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncülüğü Elde Etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Efeler Ligi takımlarından Halkbank ile Spor Toto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Halkbank kazandı ve turnuvayı 3. bitirdi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Halkbank: Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Yunus Emre Tayaz, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Volkan Döne (L), Arda Bostan, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Deniz Alp Altun

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra

Başantrenör: Nedim Özbey

Setler: (25-19, 16-25, 25-17, 31-29)

Süre: 107 dakika (26, 21, 26, 34) - ANKARA