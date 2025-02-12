ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Halkbank, Allianz Milano'yu 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

Halkbank, Allianz Milano'yu 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Allianz Milano takımını 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Halkbank : Sotola, Leal Hidalgo, Mert Matic, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu, Deniz İvgen)

Allianz Milano : Kaziyski, Caneschi, Porro, Louati, Schnitzer, Reggers (Catania, Barotto, Zonta, Gardini, Tatsunori, Piano, Larizza)

Setler: 25-27, 25-16, 25-21, 33-31

Süre: 127 dakika (39, 24, 25, 39)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Allianz Milano takımını 3-1 yendi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta avanatjlı bir skor elde eden Halkbank, bu karşılaşmanın rövanşını 25 Şubat'ta Busto Arsizio kentinde oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
img

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
img

Avrupa'nın göbeğinde büyük skandal
img

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.