Halkbank, Allianz Milano'yu 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Halkbank : Sotola, Leal Hidalgo, Mert Matic, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu, Deniz İvgen)

Allianz Milano : Kaziyski, Caneschi, Porro, Louati, Schnitzer, Reggers (Catania, Barotto, Zonta, Gardini, Tatsunori, Piano, Larizza)

Setler: 25-27, 25-16, 25-21, 33-31

Süre: 127 dakika (39, 24, 25, 39)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Allianz Milano takımını 3-1 yendi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta avanatjlı bir skor elde eden Halkbank, bu karşılaşmanın rövanşını 25 Şubat'ta Busto Arsizio kentinde oynayacak.