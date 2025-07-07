Halis Özkahya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gözlemci Olarak Görev Alacak

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UEFA Gözlemcisi Halis Özkahya, 8 Temmuz 2025'te Virtus ile Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Halis Özkahya, Virtus ile Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk müsabakasında gözlemci olarak görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Halis Özkahya, 8 Temmuz 2025 Salı günü San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.

Karşılaşma, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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