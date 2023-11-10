Haliliye Belediyesi, ilçeye 21 adet halı saha kazandırdı

Haliliye Belediyesi, gençliğe, spora ve sporcuya önem vererek ilçeye 21 adet halı saha kazandırdı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın direktifleriyle hayata geçirilerek kısa sürede tamamlanan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oluyor. Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak eserleri hizmete sunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençlerin hizmetine sunduğu semt sahaları, mahallelerin sosyal donatı alanı ihtiyaçlarına yanıt oldu. Mahallelerde yapılan tespitlerin ardından kırsal ve merkez mahallelerde yükselen 21 adet semt sahası, sporla tanışma fırsatı bulan gençlerle dolup taştı.

"Yeni halı sahalar da yapmaya devam edeceğiz"

Gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi hedefiyle kazandırılan semt sahalarıyla her zaman gençliğin yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak görevde bulunduğumuz süre çerçevesinde spora ve gençliğe oldukça kıymet verdik. Genç kardeşlerimiz, bizim geleceğimiz demek. Bu mahiyette Süleymaniye Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi, Devteyşti Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezimiz ve Sabiha Özlek Spor Salonlarımızın yanı sıra aynı zamanda da 21 tane halı sahayı hem merkezde hem kırsalda vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah yeni halı sahalar da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlerin akranlarıyla kaliteli zaman geçirmesi için de spor merkezlerinde çeşitli branşlarda kurs eğitimlerinin devam ettiğini belirten Canpolat, "Basketbol, voleybol, judo, tekvando, badminton, yüzme kursları da dahil olmak üzere birçok branşta sporcu yetiştirmekteyiz. Bir de futbol okulu açtık. 7-14 yaş aralığındaki gençlerimiz, antrenörlerimiz eşliğinde eğitim almaktadır. Gençlerimizle sürekli hemhal olmaya, onların sportif anlamdaki isteklerini karşılamaya gayret ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun ve genç kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, eser ve hizmet belediyeciliği manasında biz de Haliliye Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde Devteyşti, Karşıyaka, Konuklu, Çamlıdere, Uluhan, Dikme, Diktaş, Konak, Köse, Payamlı, Üçkonak, Yenisu, Aşağıkoymat, Boydere, Dağeteği, Göktepe, Kengerli, Taşlıca, Yedikuyu, Yukarıakören Mahalleleri ve Zeytin Dalı Kampüsüne modern semt sahaları kazandırıldı. - ŞANLIURFA