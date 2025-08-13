Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi Maçında Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

