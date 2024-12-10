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Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'ı yasak ettiler

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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Türk hakem Halil Umut Meler'in ülkede bir daha maç yönetemeyeceğini açıkladı. Navarro, Meler'in Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptığını belirtti. Al Shabab, maç sonrası Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti.

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" dedi. Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.

"TÜRKLER YABANCI HAKEM İSTİYOR"

Öte yandan Suudi Arabistan basınında Halil Umut Meler'in Al Shabab tarafından şikayet edilmesi sonrası Türkiye'de Meler'e büyük tepki gösterildiği ve Süper Lig'de taraftarların yabancı hakem için ısrarlı olduğu yazıldı.

"MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"

Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti. Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.

Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'ı yasak ettiler
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVll. Murat:

puhahahaa:))) anlayın işte ne çekiyoruz

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

iyi şeriat kanunlarını uygulmadilar sizde kalsın gondermeyin

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

hakem de kalmadi bu nasil bir Turk hakemleriymiski hic biri goremiyor yetistirene sormak lazim

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