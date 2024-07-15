Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve hakkındaki eleştirilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMİN NE DEDİĞİ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Eleştirilerle ilgili konuşan Dervişoğlu, "Ben kendimi ve buralara nasıl geldiğimi biliyorum. Benim için kimin ne yorum yaptığı çok önemli değil. Sosyal medya konusuna bir süreden sonra alışıyorsun. Yazılanlara alıştık artık" dedi.

"GALATASARAY'I SEVİYORUM"

24 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili ise "Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum ve Galatasaray'ı seviyorum. İlk gayem burada oynamak ve katkı sağlamak. Hocanın ne dediği de önemli. Ben çalışacağım, hocam ne diyorsa ona göre karar verilir" ifadelerini kullandı.

"GOL ATMADIĞIM İÇİN BÖYLE KONUŞUYORLAR"

"Son tercihlerin eleştiriliyor?" sorusuna Dervişoğlu, "Gol atmadığım için böyle konuşuluyor. Çektiğim şutlar gol olsa kimse 'neden çekti?' demez. Çalışarak düzeltmeye çalışacağım" sözlerini sarf etti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray formasını 6'sı ilk 11 olmak üzere 20 maçta giyen Halil Dervişoğlu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligin ikinci yarısını ise Hatayaspor'da kiralık geçiren Halil, burada çıktığı 11 maçta gol ya da asist üretemedi. 24 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.